افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة منها 6 إحلال وتجديد
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها ( 6 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 م حتى تاريخه ( 26 ) مسجدًا منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد ( 12107 ) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و(731 ) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون
4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون
مديرية أوقاف الفيوم
5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا
6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية
3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية
مديرية أوقاف الشرقية
4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير
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