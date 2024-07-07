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أخبار مصر

افتتاح 10 مساجد الجمعة القادمة منها 6 إحلال وتجديد

وزارة الأوقاف،فيتو
وزارة الأوقاف،فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح ( 10 ) مساجد يوم الجمعة 12 / 7 / 2024م، منها ( 6 ) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 م حتى تاريخه ( 26 ) مسجدًا منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

 كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 12 / 7 / 2024م عدد ( 12107 ) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و(731 ) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد الجنايني – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

2. مسجد الرحمن – قرية الطامية – مركز المحمودية

 

مديرية أوقاف المنوفية

3. مسجد العجمي – شوشاي - أشمون

4. مسجد سيدي خليل – شوشاي - أشمون

 

مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد عزبة ذنكت - قرية السعدة – مركز إطسا

6. مسجد عبد الرحمن بن عوف – قرية اليوزباشي - طامية

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد الوحدة – مدينة سيدي سالم

 

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد المجذوب – دير القصير - القوصية

3. مسجد عطية بيومي – القصير - القوصية

 

مديرية أوقاف الشرقية

4. مسجد العزازية الكبير – أبو كبير

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مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف المنوفية وزير الأوقاف وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد الدكتور محمد مختار جمعة

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