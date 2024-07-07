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أخبار مصر

الجامع الأزهر يعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة من رواق العلوم الشرعية والعربية

رواق الأزهر، فيتو
رواق الأزهر، فيتو

 أعلن الجامع  الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الدارسين بـ"رواق العلوم الشرعية والعربية" بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية في المحافظات، وذلك خلال الفترة من 7-٧-٢٠٢٤م وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٤م.

 

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

 وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بـالجامع الأزهر، إن فتح باب قبول دفعة جديدة من رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه، يأتي في إطار جهود الأزهر المستمرة في نشر العلوم الشرعية والعربية، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في إثراء المشهد الثقافي والفكري في مصر، داعيا جميع الراغبين في الالتحاق بـ"رواق العلوم الشرعية والعربية" إلى المبادرة بالتقدم خلال مدة أقصاها 19 يومًا وذلك عبر هذا الرابط 

شروط الاشتراك في الرواق الأزهري بالجامع الأزهر

من جانبه، أشار الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن الدراسة ستكون بنظام الحضور المباشر إلى جانب خيار التعليم عن بُعد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تيسير سبل الالتحاق بهذه البرامج العلمية المتميزة، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التالية:

١- ألا يقل سن المتقدم عن ١٥ عاما وقت التقديم. 
٢- يجوز الالتحاق بالمستوى الأول للمرحلة التمهيدية لأي متقدم.
٣- يحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو إجازة حفص من أحد معاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتوسطة.
٤- يحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ليسانس دار العلوم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة التخصصية في أي تخصص من التخصصات الأربعة: (تخصص العقيدة- تخصص التفسير والحديث- تخصص الفقه وأصوله- تخصص اللغة العربية ).
٥- يحق للحاصلين على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية أو بكالوريوس التربية قسم اللغة العربية الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة التخصصية- تخصص اللغة العربية.
٦- على المتقدم التأكد من الانضمام إلى قناة واتس اب المدرج رابطها ضمن نموذج التقدم الإلكتروني.
٧- على المتقدم الاحتفاظ بلقطة شاشة لرقم التسجيل الخاص به.
٨- على المتقدم متابعة ما ينشر على  قناة واتس اب لاستكمال إجراءات التسجيل.
٩- يلتزم الدارس بأداء الاختبار في محافظة الدراسة التي يختارها أثناء التقديم، ولا يجوز غير ذلك إلا بموجب تحويل خلال المدة التي تحددها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف.
١٠- يلتزم الدارس بنسبة حضور 70% سواء كان ممن اختار نظام الحضور المباشر أو ممن اختار نظام التعليم عن بعد.
١١- الدراسة بالرواق الأزهري مجانية بالكامل ولا يتم تحصيل أي رسوم.

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مدير الجامع الأزهر يتفقد سير اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالأقصر (صور)

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لتخريج عالم موسوعي، الجامع الأزهر يطلق برنامجا علميا مكثفا للطلاب الوافدين

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لتخريج عالم موسوعي، الجامع الأزهر يطلق برنامجا علميا مكثفا للطلاب الوافدين

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