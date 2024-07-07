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رياضة

كرة السلة، هنريك رودل يرحل عن تدريب منتخب مصر

هنريك رودل، فيتو
هنريك رودل، فيتو

كرة السلة، أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، إنهاء تعاقد المدير الفني للمنتخب الأول هنريك رودل، عقب نهاية تصفيات أولمبياد باريس 2024 التي أقيمت في اليونان.

وكان منتخب مصر لكرة السلة قد خسر مواجهتي تصفيات باريس 2024، أمام كلا من الدومينيكان واليونان، ليفقد بذلك الفراعنة فرصة المشاركة في الأولمبياد رسميًا.

وقال عمرو مصيلحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن عقد المدير الفني هنريك رودل ينتهي عقب تصفيات أولمبياد باريس 2024، ولن يتم تجديد تعاقده لتكون التصفيات هي المحطة الأخيرة له مع منتخب مصر.

 

رحيل هنريك رودل عن تدريب منتخب كرة السلة

 ووجه مصيلحي الشكر إلى الألماني هنريك رودل، على الفترة التي قضاها في منصب المدير الفني للفراعنة، برفقة طاقمه الفني الذي يضم وائل بدر ومحمد سليم ورامي جنيدي.

وأكد مصيلحي أن الهدف من التعاقد مع هنريك رودل، كان الحفاظ على المستوى الفني العالي للمنتخب، والحفاظ على المدرسة الأجنبية من أجل قيادة منتخب مصر وتطوير مستوى اللاعبين بالشكل الأمثل بجانب إعطاء الخبرة للمدربين المصريين في الجهاز الفني للفراعنة.

وعن الخروج من تصفيات أولمبياد باريس، أوضح أن هناك فوارق بين مستوى منتخب مصر والمنتخبات التي واجهناها في التصفيات، حيث تمتلك هذه المنتخبات لاعبين في كبرى الدوريات العالمية.

وقال عمرو مصيلحي تصريحاته أن المنتخب المصري قدم مستوى قوي في التصفيات رغم هذه الفوارق، ورغم الغيابات المؤثرة التي عانى منها المنتخب مثل إيهاب أمين وعاصم مرعي وعبد الرحمن نادر.

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