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رياضة

كرة السلة، منتخب مصر يواجه اليونان اليوم في التصفيات الأولمبية

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الألماني هنريك رودل، مواجهة قوية أمام منتخب اليونان في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للتصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام اليونان اليوم الخميس، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام منتخب الدومينيكان بنتيجة (77-90) في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة مصر منتخبي الدومينيكان واليونان.

وتأتي مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:

2 يوليو | مصر × الدومينيكان - انتهت بخسارة منتخب مصر

4 يوليو | مصر × اليونان

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم قائمة منتخب كرة السلة كلًّا من: 

كريم حاتم - أحمد عادل - يوسف رفعت - يوسف شحاتة - عمر هشام - عمرو الجندي - عمر الشيخ - هيثم كمال - باتريك جارندر - خالد عبد الناصر - أنس أسامة - عمر طارق.

باتريك جارندر على رادار الأهلي

فتح مسئولو النشاط الرياضي في النادي الأهلي خطوط اتصال مع لاعب منتخب مصر المحترف في أمريكا باتريك جارندر، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل.

وعلمت "فيتو"، أن اللاعب أبلغ مسئولي النادي الأهلي بالموافقة المبدئية على اللعب لصفوف المارد الأحمر حال عدم تلقي عروض احتراف أوروبية.

 

الأهلي يخسر 4 بطولات الموسم الماضي

وخاض الأهلي الموسم المنقضي 6 بطولات، نجح في الفوز ببطولتين فقط وهم دوري المرتبط وكأس السوبر المصري، فيما خسر 4 بطولات وهي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري والبطولة العربية والدوري الإفريقي للأندية.

 

الاتحاد السكندري بطلا لدوري السوبر

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2023 /2024، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة (3-1) في سلسلة مباريات الدور النهائي.

 

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