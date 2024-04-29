أهمية فيتامين د للجسم وأبرز المصادر الطبيعية للحصول عليه

لا توجد إجابة قاطعة على سؤال ما إذا كان جميعنا يجب أن نأخذ مكملات فيتامين د أم لا، إذ يعتمد ذلك على العديد من العوامل، مثل مستويات التعرض للشمس، والنظام الغذائي، والعمر، والحالة الصحية.

يُنتج الجسم فيتامين دال بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس، وبعض الأطعمة غنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، لكن مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح بشرتنا أقل كفاءة في إنتاج فيتامين د، وبعض الحالات الطبية، مثل أمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، يمكن أن تؤثر على امتصاص فيتامين د أيضا.

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فيتامين د، فيتو

نقص فيتامين دال شائع

وجدت دراسة في الولايات المتحدة أن 41٪ من البالغين يعانون من نقص في فيتامين د، ووجدت دراسة أخرى في الشرق الأوسط أن 68٪ من النساء يعانين من نقص في فيتامين د.



مكملات فيتامين د قد تفيد الصحة

وأظهرت الدراسات أن مكملات فيتامين د قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، وقد تساعد أيضًا في تحسين صحة العظام وتحسين وظيفة المناعة، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الإفراط في تناول فيتامين د قد يكون ضارًا.

فيتامين د، فيتو



يمكن أن تسبب الجرعات المفرطة من فيتامين د أعراضًا مثل الغثيان والتقيؤ والإمساك، وقد تتفاعل أيضًا مع بعض الأدوية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في تناول مكملات فيتامين د، وسيقوم الطبيب بقياس مستويات فيتامين د لديك وتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات، وسيحدد أيضًا الجرعة المناسبة لك.