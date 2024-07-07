حملات لمتابعة التزام محلات القاهرة بمواعيد الغلق (صور)

تابعت المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية تنفيذ قرار غلق المحال العامة في المواعيد الرسمية المقررة بأحياء المنطقة الشرقية بطريق النصر حي غرب مدينة نصر وحي السلام ثان وحي النزهة وحي مصر الجديدة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه تم شن حملات من قبل الأجهزة التنفيذية للأحياء بالتعاون مع أقسام الشرطة على المحلات للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار.



يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية والتى بدأت أول يوليو.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام ٢٠٢٤ وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٤، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

وأن تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ويستثنى من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء