يورو 2024، منتخب هولندا يضرب تركيا 2-1 ويتأهل لمواجهة إنجلترا

يورو 2024، حجز منتخب هولندا تذكرة التأهل الأخير للدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 على حساب منتخب تركيا ليضرب موعدا مع منتخب إنجلترا يوم الأربعاء المقبل بالبطولة المقامة في ألمانيا.

وقلب منتخب هولندا تأخره للفوز على تركيا 2-1 في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي جمعتهما على الملعب الأولمبي ببرلين.

أهداف مباراة تركيا وهولندا

افتتح منتخب تركيا أهداف المباراة في مرمى منتخب هولندا في الدقيقة 35 عن طريق أكايدين برأسية رائعة سكنت شباك هولندا، ونجح ستيفان دي فري في تسجيل هدف التعادل لهولندا بالدقيقة 70 من عمر المباراة قبل أن يسجل كودي جاكبو هدف التقدم الثاني والفوز لهولندا بالدقيقة 76.

وشهدت مباراة تركيا وهولندا تواجد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وزوجته، باستاد الأولمبي ببرلين، لمؤازرة منتخب بلاده أمام هولندا.

تشكيل تركيا ضد هولندا يورو 2024

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: ميرت مولدور، أكايدين، بارداكي، فيردي كاديجولو.

خط الوسط: كان أيهان، اوزجان -أوجلو.

خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

تشكيل هولندا ضد تركيا في يورو 2024

في حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.

خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرجوين.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.