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رياضة

هولندا يتأهل لنصف نهائي اليورو للمرة السادسة في تاريخه

هولندا، فيتو
هولندا، فيتو

حقق المنتخب الهولندي الفوز بنتيجة 2-1 على تركيا، مساء  السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وسجل لتركيا: صامت أكايدن في الدقيقة 35، بينما أحرز هدفي هولندا: ستيفان دي فري وكودي جاكبو في الدقيقتين 70 و76.

وبهذا الانتصار، عبر المنتخب الهولندي إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه إنجلترا الفائزة على سويسرا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المنتخب الهولندي تأهل لنصف نهائي اليورو، للمرة السادسة في تاريخه.

هولندا يقترب من إنجاز ألمانيا

ويعد ألمانيا المنتخب الوحيد، الذي وصل أكثر من هولندا لهذا الدور في كأس أمم أوروبا (9 مرات).

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يورو 2024 المنتخب الهولندي تركيا ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية إنجلترا

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