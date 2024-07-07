الانطلاقة مع مانشستر يونايتد.. المجد في ريال مدريد.. مسيرة كريستيانو رونالدو من ماديرا إلى القمة العالمية

ودع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو منافسات اليورو على يد منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي بعد فوز الديوك، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالأشواط الإضافية من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان رونالدو قد أعلن أنه لن يخوض بطولة يورو المقبلة، وأن البطولة الحالية هي الأخيرة له.

وتستعرض "فيتو" خلال السطور القادمة مسيرة كريستيانو رونالدو من شوارع ماديرا إلى القمة:

مسيرة كريستيانو رونالدو من ماديرا إلى القمة العالمية

البدايات في ماديرا

ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو في 5 فبراير 1985 في جزيرة ماديرا البرتغالية. بدأ رونالدو لعب كرة القدم في سن مبكرة مع نادي أندورينها المحلي قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي ناسيونال ماديرا.

الانتقال إلى سبورتينج لشبونة

في سن الثانية عشرة، انتقل رونالدو إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة حيث تطور مهاراته بشكل ملحوظ. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عمر 16 عامًا ولفت أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بموهبته الاستثنائية.

الانضمام إلى مانشستر يونايتد

في عام 2003، وقع مانشستر يونايتد مع رونالدو مقابل 12.24 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت للاعب شاب، وتحت قيادة السير أليكس فيرجسون، تطور رونالدو من لاعب موهوب إلى نجم عالمي. فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في 2008.

المجد في ريال مدريد

في عام 2009، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في صفقة تاريخية بلغت 94 مليون يورو. خلال تسع سنوات في النادي، أصبح الهداف التاريخي للفريق وحطم العديد من الأرقام القياسية.

المرحلة الإيطالية في يوفنتوس

في 2018، انتقل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو. واصل تحقيق النجاحات حيث فاز بالدوري الإيطالي مرتين.

العودة إلى مانشستر يونايتد

في صيف 2021، عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد وسط احتفاء كبير من الجماهير، رغم تقدمه في السن، أظهر رونالدو أنه لا يزال قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات قبل ان يدخل رونالدو في خلافات مع المدرب إريك تين هاج ويرحل عن الفريق.

الانتقال إلى النصر السعودي

في 2023، انتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي، مما أثار الانتقادات، أكد كريستيانو أن هذا الانتقال يدل على أنه لا يزال يسعى لتحديات جديدة واستمرار مسيرته الناجحة في مختلف القارات.

المنتخب البرتغالي

على الصعيد الدولي، كان رونالدو لاعبًا حاسمًا في منتخب البرتغال. قاد الفريق لتحقيق أول ألقابه الدولية في يورو 2016، وأيضًا فاز بدوري الأمم الأوروبية في 2019. يعتبر رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب.

أرقام وبطولات كريستيانو رونالدو مع الأندية التي لعب لها

سبورتينج لشبونة (2002-2003)

المباريات: 31

الأهداف: 5

مانشستر يونايتد (2003-2009، 2021-2022)

المباريات: 346

الأهداف: 145

البطولات:

- الدوري الإنجليزي الممتاز: 3 مرات

- كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة واحدة

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية: مرتين

- دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة

- كأس العالم للأندية: مرة واحدة

ريال مدريد (2009-2018)

المباريات: 438

الأهداف: 451

البطولات

- الدوري الإسباني: مرتين

- كأس ملك إسبانيا: مرتين

- دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

- كأس السوبر الأوروبي: 3 مرات

- كأس العالم للأندية: 3 مرات

يوفنتوس (2018-2021)

المباريات: 134

الأهداف: 101

البطولات:

- الدوري الإيطالي: مرتين

- كأس إيطاليا: مرة واحدة

- كأس السوبر الإيطالي: مرتين

النصر السعودي (2023 - حتى الآن)

المباريات: 70

الأهداف: 64

أرقام وبطولات كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

منتخب البرتغال (2003-حتى الآن)

المباريات: 206

الأهداف: 128

البطولات:

- كأس أمم أوروبا (يورو 2016)

- دوري الأمم الأوروبية (2019)

الجوائز الفردية لـ كريستيانو رونالدو على مدار مسيرته

الكرة الذهبية: 5 مرات 2008، 2013، 2014، 2016، 2017

جائزة الأفضل (The Best) من الفيفا: مرتين 2016، 2017

أفضل لاعب في أوروبا: 3 مرات 2014، 2016، 2017

جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم: مرة واحدة 2008

أفضل مهاجم في أوروبا 3 مرات: أعوام 2008، 2017، 2018

الحذاء الذهبي الأوروبي: 4 مرات 2008، 2011، 2014، 2015

هداف دوري أبطال أوروبا: 7 مرات

أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا: 4 مرات

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز: مرتين 2007، 2008

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز: مرة واحدة 2008

أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز: مرة واحدة 2007

أفضل لاعب في الدوري الإسباني: مرة واحدة 2014

هداف الدوري الإسباني: 3 مرات 2011، 2014، 2015

أفضل لاعب في الدوري الإيطالي: مرتين 2019، 2020

هداف الدوري الإيطالي: مرة واحدة 2021

جائزة بوشكاش لأجمل هدف: مرة واحدة 2009

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم: 6 مرات

أفضل لاعب برتغالي في العام: 10 مرات

هداف المراحل النهائية في دوري الأمم الأوروبية مرة واحدة: عام 2019.

هدف بطولة كأس الأمم الأوروبية مرة واحدة: 2020.

أرقام قياسية لـ رونالد

أكثر لاعب سجل أهدافًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أكثر لاعب سجل أهدافًا في تاريخ المنتخب الوطني البرتغالي.

أكثر لاعب سجل أهدافًا في بطولات الأندية الأوروبية.

أكثر من سجل هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني.

أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم الدولية.