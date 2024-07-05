أسعار الفاكهة اليوم، العنب الرومي يسجل 20 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي 6.5 : 7.5 جنيه سعر العنب بناتي أصفر 15 : 25 جنيهًا سعر عنب بناتي أحمر 25 : 35 جنيهًا سعر عنب رومي أحمر 15 : 20 جنيهًا سعر عنب أسود 20 : 30 جنيهًا سعر عنب كرمسن 20 : 30 جنيهًا سعر تفاح مصري 15 : 29 جنيهًا سعر تفاح أمريكي 40 : 90 جنيهًا تين برشومي 15 : 25 جنيهًا سعر الكانتلوب 10 : 14 جنيهًا سعر الشمام 8: 14 جنيهًا سعر المانجو 15 : 70 جنيهًا سعر البطيخ 24 : 80 جنيهًا سعر الخوخ بلدي 20 : 50 جنيهًا سعر البرقوق 30 : 50 جنيهًا سعر المشمش 20 : 50 جنيهًا سعر الكمثرى 75 : 125 جنيهًا سعر الموز البلدي / المستورد 8 : 60 جنيهًا