رصف الطرق وتطوير المستشفيات، ملفات تنتظر محافظ بني سويف عقب أداء اليمين

في 27 نوفمبر 2019 أدى الدكتور محمد هانئ غنيم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدء مهام تكليفه بمنصب محافظ بني سويف، وقد شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات في بعض المشروعات الكبرى، من أبرزها: تطوير كورنيش النيل العلوي والسفلي وإنشاء ممشى سياحي، وإنشاء مرسى سياحي على النيل بمدينة بني سويف، وتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوى ووقود بديل بمدينة سمسطا، واستكمال محور المستشار عدلي منصور على النيل بطول 4.5 كم، وإنشاء موقف سيارات أسفل محور عدلى منصور، ورفع كفاءة مستشفى بني سويف العام "المرحلة الثانية".

إنشاء 304 عمارة إسكان اجتماعي

كما شهدت تلك الفترة الانتهاء من تطوير مستشفى إهناسيا وافتتاحها للجمهور، وافتتاح الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية، وإنشاء 304 عمارة إسكان اجتماعي، وتطوير صوامع سدس، وكوبري مزلقان المديرية، والبدء في إنشاء كوبري مزلقان الشاملة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية ومجتمعية في 66 قرية بمركزي ببا وناصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبدء في إنشاء كورنيش النيل من الناحية الشرقية، فضلًا عن بدء خطة تطوير الأسواق بالانتهاء من تطوير سوق ترعة البوصة وبدء تطوير سوق الدهشوري.

تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي

وشهدت تلك الفترة اهتمام الدكتور محمد هانئ غنيم، بدور الشباب كشريك أساسي في منظومة العمل، وعكف على تكوين منظومة تمزج بين الكفاءات والخبرات والقيادات الشبابية لتُفعل دورهم، منها تشكيل "المجلس الإستشاري الشبابي" لـ محافظ بني سويف، الذي ضم 130 شابًا وفتاة، وكيان "تأهيل وتمكين" والي ضم 46 شاب وفتاة وتعيينهم مساعدين متطوعين لرؤساء الوحدات المحلية، فضلًا تشكيل وحدة الرصد الإعلامي لرصد ومتابعة كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، واستئناف اللقاء المفتوح بالمواطنين بعد انقطاع لعام ونصف بسبب كورونا، وتوقيع أول وثيقة لتوحيد العمل الأهلي بمشاركة 40 جمعية والتي تستهدف الوصول إلى 100 جمعية مشاركة.

إستمرار غنيم محافظا لبني سويف

ومع إعلان حركة المحافظين 2024 والتي من المنتظر أن تشهد إستمرار الدكتور محمد هانئ غنيم، بمنصبه كمحافظ لبني سويف، لفترة جديدة تنتظره خلالها العديد من الملفات، لعل أبرزها ملف الصحة، المتمثل في تطوير مستشفيات "ناصر وببا وسمسطا" فضلًا تطوير المرحلة الثالثة بمستشفى بني سويف التخصصي.

رصف طريق اهناسيا بني سويف

كما ينتظر المحافظ أيضًا إستكمال ملف الطرق، خاصة الطرق الفرعية بين مدينة بني سويف ومراكزها، لاسيما طريق "اهناسيا ـ بني سويف" والذي تأثر بأعمال الحفر لتنفيذ توصيلات مشروع الغاز الطبيعي بقرى مركزي بني سويف وإهناسيا، فضلًا عن رصف الشوارع الداخلية بالمراكز والطرق الفرعية بالقرى غير المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إستكمال مشروعات مواقف السيارات

كما ينتظر أيضًا محافظ بني سويف، إستكمال مشروعات مواقف السيارات، لعل من أبرزها مركزي إهناسيا وسمسطا، حيث تعاني إهناسيا من عدم وجود موقف السيارات الأجرة لخط "بني سويف ـ إهناسيا" وكذلك إستكمال ملف الأسواق الحضارية، على غرار تطوير سوق ترعة البوصة وسوق الدهشوري، حيث ينتظر أهالي إهناسيا انشاء سوق جديدًا بديلًا للسوق القديم التي تم تخصيص أرضه كمدرسة تجريبية، ما تسبب في تعدي الباعة على الشوارع والأرصفة.

حل مشكلة مشروع النقل الجماعي

ويأمل أهالي محافظة بني سويف، أن تشهد الفترة الجديدة للدكتور محمد هاني غنيم، انهاء أزمة المواصلات بحل مشكلة مشروع النقل الجماعي، بعد أن توقفت الشركة التي سبق التعاقد معها على توفير عددًا من الأتوبيسات وتوزيعها على مراكز المحافطة كمرحلة أولى للمشروع الذي كان يتضمن أيضًا مرحلة ثانية تستهدف مدينة بني سويف كبديل آدمي لسيارات السرفيس التي تمثل مشكلة يومية لمواطني المحافظة.