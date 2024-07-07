جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في برنامج سفراء المناخ

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، عن قبول اثنين من منسوبي الجامعة في الدفعة الأولى من برنامج "سفراء المناخ"تحت عنوان قادة التغيير نحو استدامة أفضل، وهما أسماء العزب، مدير مكتب رئيس الجامعة، وأحمد مصطفى أبو الحسن، المعيد ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

ويُقام البرنامج على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة (CCICRE) - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكلية التعليم المستمر جامعة النيل الأهلية، في إطار البروتوكول الموقع بين كيان "مهندسون من أجل مصر المستدامة" ومركز معلومات تغير المناخ برئاسة الدكتور محمد علي فهيم.

ويهدف برنامج "سفراء المناخ" إلى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، من خلال تغطية موضوعات شاملة تشمل: تعريف قضية التغيرات المناخية وأسبابها ونتائجها، الاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، آليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر للتخفيف من التغيرات المناخية.

من جانبه أوضح الدكتور عادل زين الدين، أن مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية في البرنامج، تأتي تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، كما ستسهم الخبرات التي سيحصل عليها المشاركان في تعزيز جهود الجامعة لكي تصبح جامعة خضراء.

تاريخ الجامعات التكنولوجية في مصر

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019 والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وشهدت المرحلة الأولى للمشروع تأسيس ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي: (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وانطلقت الدراسة بها في العام الدراسي 2019 /2020.

إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.