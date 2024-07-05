طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة يبدأون تدريباتهم الصيفية في القاهرة

بدأ طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، تدريباتهم الصيفية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على ربط التعليم النظري بالتطبيقات العملية، وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، تحت إشراف د. حمودة محمد دردير، عميد الكلية، والدكتور خالد خليفة، المدرس بالبرنامج، وبالتعاون مع شركات الأخشاب الكبرى.

مراحل تصنيع الأخشاب

وانطلقت رحلةُ الطلابِ بِجولةٍ تعريفيةٍ شاملةٍ داخل أحد مصنع الأخشاب، حيث استكشفوا أقسامه المختلفة، وتعرّفوا على مراحله الإنتاجية المتنوعة، بدءًا من استقبال خشب المواد الخام وصولًا إلى عمليات التشطيب النهائية، إذ تهدف التدريبات إلى اكتساب الطلاب الخبرات العملية في مجال صناعة الأخشاب، والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات الطلاب في العمل الجماعي وحل المشكلات، وإعداد الطلاب لسوق العمل بعد التخرج.

التدريب لصقل مهارات الطلاب

وأكد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، أهمية هذه التدريبات للطلاب، مشيرا إلى أنها ستساهم في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لسوق العمل، مؤكدا على حرص الجامعة على تعزيز علاقاتها مع مختلف القطاعات في المجتمع.

من جانبه، أوضح حموده محمد درير، عميد الكلية، أن هذه التدريبات تم تصميمها بعناية لتلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل، مؤكدا أن الطلاب سيحصلون على شهادات معتمدة في نهاية التدريبات، إذ سيكون لهذه التدريبات تأثير إيجابي على مهارات وخبرات الطلاب، مما سيساعدهم على الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج.

تاريخ الجامعات التكنولوجية في مصر

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019 والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وشهدت المرحلة الأولى للمشروع تأسيس ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي: (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وانطلقت الدراسة بها في العام الدراسي 2019 /2020.

إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.