الاستماع لأقوال الشهود في تعدي 3 متهمين على شاب بسلاح أبيض بالمرج
تستمع نيابة المرج، لأقوال الشهود في واقعة قيام 3 أشخاص متهمين بالتعدي على شاب وإحداث اصابته بسلاح أبيض، بسبب خلافات خلافات سابقة بينهما، في منطقة المرج بالقاهرة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يُدعى "أ. م"، مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام شخص برفقة آخرين، بدهسه بدراجة توك توك والتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى اي إصابته وفروا هاربين.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبسؤال أسرة المصاب أفادوا بقيام شخص له معلومات جنائية "أ. ع" بالتعدي على المصاب بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة المتهم مما اثار الذعر للمواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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