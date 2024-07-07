شقيق كهرباء يصل محكمة جنوب القاهرة للبت في قضية مشاجرة رضا البحراوي

وصل منذ قليل، شقيق اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى محكمة جنح المعادي، وذلك لجلسة النطق بالحكم في قضية المشاجرة المتهمة فيها بالاعتداء على المطرب رضا البحراوي.

يذكر أن المطرب رضا البحراوي تنازل عن اتهامه لشقيق محمود كهربا، لاعب الأهلى، والذى اتهمه فيه بالتعدى عليه، أمام المحكمة.

وحرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي، محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.