المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة قتل مواطن وإحراز أسلحة بدون ترخيص في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بقتل مواطن، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص في المرج.

وجاء في أمر إحالة المتهمين "م.خ، و" ش. م"، قتلوا المجني عليه "ع. ع"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، فما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء وأشهروا الأسلحة النارية، وأطلقوا منها «وابل» من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري «فرد خرطوش» حيث أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر واستخدموا أيضا السلاح الناري،وأحرزوا أسلحة بيضاء.

وتم حبس المتهمين وإحالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.