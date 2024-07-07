الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

عضو شعبة السيارات يطالب بالإفراج عن المركبات المحتجزة بالجمارك

علاء السبع
علاء السبع

 قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات  باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات المحتجزة داخل الجمارك منذ منتصف مايو الماضي، تسببت في ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الحالية والقادمة وذلك لارتفاع الطلب ونقص المعروض داخل المعارض المصرية.

 

بعض ماركات السيارات شهدت زيادة سعرية

وأوضح علاء السبع، أن بعض ماركات السيارات شهدت زيادة سعرية تتراوح ما بين 3 حتى 5%، وذلك بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، لذا يجب على مصلحة الجمارك سرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة لتلبية احتياجات المواطنين وتنشيط حركة البيع والشراء.

وتابع عضو شعبة السيارات، أن العديد من الشركات أوقفت الطلبات الخاصة باستيراد سيارات لشهري يوليو وأغسطس بسبب عدم الإفراج عن طلبات مايو ويونيو، مما يؤدي على قطاع السيارات بالسلب. 

ولفت إلى أن استمرارية الموضوع تتسبب في فجوة سعرية كبيرة، حيث يتم فرض مزيد من الرسوم عليها وتدفع كثير من الأموال طوال فترة احتجازها في الجمارك، مما يؤدي لزيادة تكلفتها وبالتالي ارتفاع سعرها. 

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