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رياضة

يورو 2024، نجم منتخب تركيا الصاعد يكرر إنجاز رونالدو ويامال

جولر
جولر

يورو 2024، ودع أردا جولر، نجم منتخب تركيا، منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024، برقم تاريخي، رغم الخسارة أمام هولندا 1-2 في ربع النهائي. 

وضرب المنتخب الهولندي موعدا ناريا مع إنجلترا، مساء الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وشهدت مباراة تركيا وهولندا، نجاح جولر في تقديم تمريرة حاسمة رائعة، سجل منها منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة 35 من الشوط الأول، عن طريق سامت أكايدين عبر ضربة رأسية.

وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن جولر بات رابع لاعب شاب يقدم أكثر من تمريرة حاسمة في نسخة واحدة من اليورو.

جولر يعادل 3 نجوم في اليورو 

وأوضحت "جولر عادل كل من البلجيكي إنزو شيفو (1984) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2004) والإسباني لامين يامال (2024)".

وتعد هذه هي التمريرة الحاسمة الثانية لصاحب الـ19 عاما في المسابقة، بعدما صنع هدفا في الانتصار على النمسا (2-1) بالدور ثمن النهائي.
 

 

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