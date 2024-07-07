رئيس إقليم الصعيد للرعاية الصحية يوجه بالتسجيل الطبي للمرضى داخل منشآت الأقصر

ترأس الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد، المشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ محافظة الأقصر، الاجتماع التوجيهي الدوري اليومي لجميع منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر.

وشدد رئيس إقليم الصعيد على زيادة كفاءة التشغيل بالفرع وتحسين مستوى تقديم الخدمة الصحية والوصول إلى أعلى درجة رضا لمتلقي الخدمة الطبية.

وناقش خلال الاجتماع حصاد الجولات المرورية بالأسبوع الماضى، مع متابعة التكليفات للإدارات المختلفة التي ترتبت على تلك الجولات، والخطة الإستراتيجية للتشغيل بالفرع للعام المالي المقبل، مشددا على متابعة التسجيل الطبي للملفات الطبية للمرضى داخل المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم التشديد على توفير كافة الاحتياجات لمواجهة جميع التحديات وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ التي ليس لها بديل ومستلزمات العمليات.



الهيئة العامة للرعاية الصحية

أداة الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة بإحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية.

بداية الهيئة في محافظة الأقصر

بدأت الهيئة فى التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بداية من 1 يوليو عام 2021، حيث طورت الهيئة العامة للرعاية الصحية المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، حيث ان الهيئة هي مسئولة عن امتلاك وإدارة كافة المنشآت الصحية المنقولة إليها من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي ومن كافة الجهات التابعة لوزارة الصحة في محافظات التأمين الصحي الشامل وطبقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وهي هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية أنشئت في عام 2018، وطبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الهيئة هي أداة الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة باحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية.

خدمات الهيئة

وتقدم الهيئة رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتطبق الهيئة قيم (الرحمة – الاحترام- التميز – التجرد – المسئولية والمسائلة)، كما تقدم أيضا خدمات الرعاية الصحية للأجانب المقيمين والزائرين لمصر من خلال مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر).