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الأرصاد: الأقصر تسجل 42 درجة نهارا وبدء موجة حارة الأربعاء المقبل

طقس محافظة الأقصر
طقس محافظة الأقصر اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر ودرجات الحرارة اليوم، ليسود المحافظة طقس حار نهارا، مائل للحرارة ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 42 درجة مئوية نهارا، و27 درجة مئوية ليلا،وتتأثر بموجة حارة تبدأ يوم الأربعاء.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة  اليوم، على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-3) درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة، مع نشاط لرياح معتدلة تنشط  على أغلب الأنحاء.

طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج (1.5-2.5) م.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على اتباع الإرشادات الآتية، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون، واستخدام أغطية الرأس، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه،وايضا تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء للوقاية من حدوث ماس كهربائي بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

ارتفاع درجة الرطوبة في الصيف

وخلال فصل الصيف  يشهد ارتفاع درجات الحرارة ومزيد من نسبة الرطوبة، وفي الأيام العاصفة تزداد سرعة تبخر الرطوبة من بشرة الإنسان وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع،ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع.

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