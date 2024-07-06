السبت 06 يوليو 2024
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جولة لرئيس إقليم الصعيد للرعاية الصحية داخل وحدة طب الأسرة في الأقصر

جولة لرئيس إقليم
جولة لرئيس إقليم الصعيد، فيتو

وجه الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية بـ الأقصر خلال جولته المرورية على (مركز طب أسرة الأقصر)، بتكثيف عمل اليقظة الدوائية لمرضى السكر، برفقة نائب مدير الفرع دكتور أحمد حماد وعدد من قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والطبية. 

وذلك ضمن خطة الجولات المرورية المستمرة على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظة لرصد الإيجابيات والسلبيات للعمل على حلها، ومن خلال استماعه إلى آراء ومقترحات المنتفعين خاصة من كبار السن لمرضى السكر.

وجه بتشكيل لجنة من اليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية وعدد من الأقسام الأخرى لتكثيف العمل والتوعية بأهمية دور اليقظة الدوائية في العلاج الدوائي خاصة لمرضى السكر.

كما أجرى البرعي توعية تثقيفية للمرضى عن الفرق بين البديل والمثيل من الأدوية لافتًا إلى أهمية التوعية التثقيفية المستمرة للمرضى، وشملت الزيارة أيضًا قسم المعمل والأسنان وصيدلية الصرف بالإضافة إلى العيادة التخصصية للباطنة بالمركز.

وتأتي تلك الجولات المرورية المستمرة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو حياة كريمة وزارة الصحة والسكان

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