الأحد 07 يوليو 2024
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صحة ومرأة

فوائد ورق السدر، لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والبشرة

ورق السدر وفوائده
ورق السدر وفوائده

فوائد ورق السدر، قد لا يدركها الكثيرون، فهو من الأعشاب التي لها العديد من الفوائد الصحية، ويعالج العديد من المشاكل الصحية، نظرًا لما يحتوي عليه من العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

 

فوائد ورق السدر لأجهزة الجسم
 

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد ورق السدر لصحة الجسم، مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:
 

ورق السدر


للجهاز الهضمي:
يعالج الإمساك: يساعد ورق السدر على تحسين حركة الأمعاء وتليين البراز، مما يخفف من أعراض الإمساك مثل الانتفاخ وآلام المعدة وصعوبة حركة الأمعاء.
يخفف الإسهال: يحتوي ورق السدر على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة المعدة وتقليل التقلصات.
يساعد على امتصاص الماء والمعادن من الجسم، مما يساعد على منع الجفاف الذي غالبًا ما يصاحب الإسهال.
يسكن آلام المعدة:  له خصائص مضادة للالتهابات تخفف من آلام المعدة والتشنجات.
يساعد على تهدئة بطانة المعدة وعلاج تهيجها.
يعالج حرقة المعدة:  يُعتقد أن ورق السدر يساعد على تحسين تدفق حمض المعدة، مما قد يساعد على تقليل أعراض حرقة المعدة.
له خصائص مضادة للأكسدة التي قد تساعد على حماية بطانة المعدة من التلف.
يعالج البواسير:  له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل التورم والاحمرار والألم المرتبطين بالبواسير.
  يساعد على تحسين تدفق الدم في منطقة الشرج، مما قد يساعد على تسريع التئام الجروح.

للجهاز المناعي:
يعزز المناعة: يحتوي ورق السدر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.
  قد يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة عن مكافحة العدوى.

 

للبشرة:
ينظف البشرة: له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة.
يساعد على تقشير البشرة بلطف وإزالة خلايا الجلد الميتة.
يعالج حب الشباب: له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الاحمرار والتورم المرتبطين بحب الشباب.
  قد يساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.
يوحد لون البشرة: قد يساعد على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.
يُهدئ البشرة المتهيجة:  له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الحكة.
  قد يساعد على علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.

فوائد ورق السدر

للشعر:
يقوي الشعر ويمنع تساقطه: غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتساعد على تقويتها.
  يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وعلاج القشرة.
يُكثف الشعر:  قد يساعد على تحفيز نمو الشعر الجديد.
يُضفي لمعانًا على الشعر:  يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه وإعطائه لمعانًا صحيًا.

يُساعد على إنقاص الوزن: قد يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية.
  قد يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.
يُنظم مستويات السكر في الدم: قد يساعد على تحسين حساسية الأنسولين في الجسم.
  قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
يُخفض ضغط الدم: قد يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.
قد يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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