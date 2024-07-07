زعيم المعارضة الإسرائيلية: نحتاج لوقف الحرب وعقد صفقة تبادل الأسرى
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة يائير لابيد، أكد أن إسرائيل بحاجة إلى وقف الحرب وعقد صفقة وإعادة المحتجزين.
جيش الاحتلال يعتمد على قوات الاحتياط
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن لابيد قوله:"إسرائيل كانت دائما ضد الحروب الطويلة وجيشنا يعتمد على قوات الاحتياط التي لا تصلح لهذا النمط من الحروب".
وبالأمس السبت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة، يائير لابيد شارك في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين.
مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو
واندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.
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