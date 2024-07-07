الأحد 07 يوليو 2024
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تكليفات من وزير الإسكان للشركات العاملة بمشروعات العلمين الجديدة

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، مع جميع شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وشركات التشغيل والصيانة، العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل العقبات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.


وأكد وزير الإسكان لمسئولى الشركات، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على دفع معدلات العمل، وإنجاز المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، نظرًا للأهمية الكبيرة للمدينة فهى تمثل نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، فالعمل الجماعى هو أساس النجاح، والنجاح للجميع وليس لفرد واحد.


وخاطب الوزير مسئولى الشركات، قائلا  “لا بد أن ننطلق من الغد بمنتهى القوة لدفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات، ومن غير المقبول السماح بأى تقصير أو تهاون، ونحن داعمون لكم، ونعمل معا لتذليل الصعاب، والتغلب على العقبات، وحل المشاكل بطريقة مبتكرة وغير تقليدية”، موجهًا بزيادة أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات العمل، وإظهار مواقع العمل بشكل لائق، من خلال التنظيم الجيد، وإزالة المخلفات أولا بأول.


كما وجه المهندس شريف الشربيني، شركات المقاولات، بوضع جداول زمنية مضغوطة ومحددة لإنهاء المشروعات السكنية وبأعلى جودة، لتسليم الوحدات للحاجزين، وتوحيد الجهود بشكل عاجل وسريع للانتهاء من تشطيب الواجهات والمداخل وأعمال تنسيق الموقع للعمارات المطلة على محاور الطرق، من أجل تحسين الصورة البصرية على جانبى محاور الطرق، وإبراز الجهود المبذولة لكل مرتادى المدينة.


ووجه الوزير أيضًا، الشركات المسئولة عن أعمال التشغيل والصيانة، بتنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، والاهتمام بالمظهر اللائق بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، والحفاظ على الحالة العمرانية لمختلف المشروعات، موضحًا أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية بشكل دوري لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العلمين الجديدة، ويجب أن تتضافر الجهود لإحداث طفرة كبيرة فى مستوى الأداء.

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