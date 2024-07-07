الأحد 07 يوليو 2024
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عقارات

تفاصيل مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالعبور

رصف طرق، فيتو
رصف طرق، فيتو

كشف المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز العبور عن تفاصيل مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة.

وأوضح أنه من بين تلك المشروعات مشروع: رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة للإسكان العائلى (١ & ٢ & ٥ ) والإسكان العائلى بالحى الثانى والثالث، مشيرا إلى انه جاري استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بشارع نعمان جمعة بالإسكان العائلي بالحي الثاني.

كما ناشد جهاز مدينة القاهرة الجديدة المواطنين سرعة سداد المديونيات المستحقة على فواتير المياه، تجنبا لقطع الخدمة نتيجة عدم سداد الفواتير طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأهابت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملاء المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى - تجارى - خدمي - استثماري - صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة " الحالات السارى تخصيصها فقط"، والذين عليهم مستحقات ومتأخرات مالية من( أقساط - علاوات ) بسرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية  التي من ضمنها الحجز الإدارى على الأرصدة البنكية، للعملاء الذين تخلفوا عن السداد في المواعيد المحددة للسداد.

التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.

وأكدت "عبد الحميد"، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

 

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الاسكان العائلي الإسكان التمويل العقاري الطرق بالقاهرة القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عبدالرؤوف الغيطى

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