رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تتابع موقف خدمات مياه الشرب بالمدينة

عقدت المهندسة مروة حسين أمين « رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد »اجتماعا موسعًا بمقر الجهاز لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب بالمدينة، وتم شرح عرض تقديمي يوضح جميع مراحل تنقية المياه ابتداء من المأخذ على الرياح البحيري وصولا إلى محطة المياه والبدء في جميع المراحل حتى الانتهاء والضخ في شبكة المدينة وكذلك التعرف على كميات المياه المنتجة وأماكن التغذية ( مدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر ).

وأكدت الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ وإدارة وتشغيل مختلف مكونات منظومة مياه الشرب.. وتقديم الخدمة بشكل أكثر تطورًا، وكذا التأكيد على رفع نسب تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخاصة فى المنشآت الحكومية، وتركيب عداد منفصل لكل وحدة سكنية.

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