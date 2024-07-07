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حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بشارعي رمسيس وشبرا مصر وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو

كثافات مرورية.فيتو
كثافات مرورية.فيتو

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الأحد، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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حالة الطرق اليوم  7 يوليو  2024

ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا  بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، الطريق الدائرى الأوسطى، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية بشارعى رمسيس وشبرا مصر وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. 

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