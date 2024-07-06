القبض على أخطر تشكيل عصابى لاختراق شبكات شركات نقل الركاب وطلبات التوصيل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، فى ضبط أخطر تشكيل عصابى لـ اختراق شبكات شركات نقل الركاب واستقبال طلبات التوصيل.

القبض على أخطر تشكيل عصابى

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي مكون من (9 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة، واستخدام بعض حسابات قائدى مركبات تلك التطبيقات والتلاعب فى موقعها الجغرافى وصولًا لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لمُستخدميها، وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السرى للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجنى عليهم واستخدامه فى إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم أجهزة حاسب آلى و8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية" يتم استخدامها فى نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التشكيلات العصابية الإلكترونية المستحدثة للنصب والاحتيال على المواطنين.