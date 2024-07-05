الجمعة 05 يوليو 2024
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بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

بركان إيبيكو، فيتو
بركان إيبيكو، فيتو

قال المكتب الإعلامي لمعهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، إن بركان إيبيكو قذف عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر.

نشاط بركان إيبيكو يشكل خطورة على الرحلات الجوية

وبحسب «روسيا اليوم»، جاء في البيان: "ارتفع عمود الرماد البركاني الذي قذفه بركان إيبيكو يوم 5 يوليو إلى 2.5 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر وانتشر على امتداد ثلاثة كيلومترات شمال البركان".

ويشير البيان إلى أن نشاط بركان إيبيكو يشكل خطورة على الرحلات الجوية المحلية.

بركان إيبيكو في روسيا

يشار إلى أن بركان إيبيكو هو بركان طبقي معقد، له عدة فوهات في القمة. يقع البركان في الجزء الشمالي من جزيرة باراموشير، وكان آخر ثوران له في منتصف نوفمبر 2016. ولكونه يشكل خطورة على الرحلات الجوية، يرمز له باللون البرتقالي، لأنه نشط جدا ويمكن أن يثور في أي لحظة.

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