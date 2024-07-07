كوبا أمريكا 2024، تعادل سلبي بين البرازيل والأوروجواي في الشوط الأول

كوبا أمريكا 2024 ، انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل والأوروجواي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وينتظر الفائز من كلا المنتخبين المنتخب الكولومبي الذي صعد إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على منتخب بنما بخماسية نظيفة.

التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

وكان الجهاز الفني لمنتخبي البرازيل والأوروجواي قد أعلنا تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل البرازيل

حارس مرمى: أليسون

الدفاع: جويلهيرمي أرانا, ماركينيوس كوريا, إيدير ميليتاو, دانيلو لويز دا سيلفا.

الوسط: جواو جوميز, برونو جيماريش, لوكاس باكيتا.

الهجوم: رودريجو جوس, رافينيا, إندريك فيليبي.

تشكيل الأوروجواي

حارس مرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: ماتياس فينا, ماثياس أوليفيرا, رونالد اراوخو.

الوسط: ناهيتان نانديز, فيديريكو فالفيردي, مانويل أوجارتي, نيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: اراوجو, فاكوندو بيليستري, داروين نونيز.



تاريخ مواجهات البرازيل والأوروجواي

والتقى منتخبا أوروجواي والبرازيل في 78 مباراة قبل قمة اليوم استطاع خلالها أصحاب الأرض في الفوز خلال 21 لقاء والتعادل في 17 والخسارة في 40 مواجهة أمام راقصى السامبا.

سجل منتخب أوروجواي 110 أهداف مقابل 155 لصالح منتخب البرازيل ويتصدر نجم السامبا في الأربعينيات جاير برصيد 10 أهداف يليه أنجيل رومانو لاعب أوروجواي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع البرازيلي أديمير.

ويتصدر فينيسيوس جونيور قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 150 مليون يورو، بينما يأتي فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني كأغلى لاعبي أوروجواي بواقع 100 مليون يورو.

ويتفوق منتخب البرازيل في القيمة التسويقية بواقع 964 مليون يورو، مقابل 428 مليون لصالح أوروجواي.