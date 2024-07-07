بث مباشر مباراة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024 ، يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره منتخب الأوروجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، فجر اليوم الأحد، في نهائي مبكر ومباراة نارية على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

بث مباشر البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

بث مباشر 🎥



مباراة #الاوروغواي_البرازيل 🇺🇾 🇧🇷

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وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل البرازيل

حارس مرمى: أليسون

الدفاع: جويلهيرمي أرانا, ماركينيوس كوريا, إيدير ميليتاو, دانيلو لويز دا سيلفا.

الوسط: جواو جوميز, برونو جيماريش, لوكاس باكيتا.

الهجوم: رودريجو جوس, رافينيا, إندريك فيليبي.

تشكيل الأوروجواي

حارس مرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: ماتياس فينا, ماثياس أوليفيرا, رونالد اراوخو.

الوسط: ناهيتان نانديز, فيديريكو فالفيردي, مانويل أوجارتي, نيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: اراوجو, فاكوندو بيليستري, داروين نونيز.



تاريخ مواجهات البرازيل والأوروجواي

والتقى منتخبا أوروجواي ضد البرازيل في 78 مباراة قبل قمة اليوم استطاع خلالها أصحاب الأرض في الفوز خلال 21 لقاء والتعادل في 17 والخسارة في 40 مواجهة أمام راقصى السامبا.

سجل منتخب أوروجواي 110 أهداف مقابل 155 لصالح منتخب البرازيل ويتصدر نجم السامبا في الأربعينيات جاير برصيد 10 أهداف يليه أنجيل رومانو لاعب أوروجواي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع البرازيلي أديمير.

ويتصدر فينيسيوس جونيور قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 150 مليون يورو، بينما يأتي فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني كأغلى لاعبي أوروجواي بواقع 100 مليون يورو.

ويتفوق منتخب البرازيل في القيمة التسويقية بواقع 964 مليون يورو، مقابل 428 مليون لصالح أوروجواي.