طريقة عمل الكريب الفرنسي والتركي، لغداء مميز

طريقة عمل الكريب، من الوصفات التي تحاول ستات البيوت إجادة عملها؛ للتوفير في الميزانية، بدلا من ذهاب الأبناء لشراءه من المحلات بأضعاف سعر تكلفته في البيت.

وطريقة عمل الكريب، من الطرق سهلة التحضير، كما أنها غير مكلفة، وهناك أنواع من الكريب، على الرغم من أن أصل الكريب فرنسي، لكن أصبح هناك أيضا الكريب التركي، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، مع الكريب الفرنسي.

طريقة عمل الكريب التركي لغداء مميز

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب التركي، والذي سيعشقه أبنائك، كعشقهم للكريب الفرنسي.

الكريب التركي

مكونات عمل الكريب التركي:

٤٠٠جرام دقيق

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

٣ ملاعق كبيرة زبدة طرية

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

الحشوة:

٢٥٠جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرج بابريكا

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

فلفل الوان مفروم

ملعقتين كبيرتين بقدونس مفروم

نصف كوب جبن ايدام مبشور

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

طريقة عمل الكريب التركي:

يمزج الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر، ثم يترك ليتفاعل جانبا.

يسكب الدقيق في وعاء العجن ثم تضاف الزبدة والملح، ثم مزيج الحليب والخميرة ويعجن الكل جيدا، حتى الحصول على عجين متجانس وناعم.

يغطى جيدا، ثم يترك ليتخمر ويتضاعف حجمه، حوالي ساعة.

يقسم العجين على سطح مرشوش بالدقيق الى ١٤ كرة متساوية ثم يغطى ويترك يرتاح.

تحضر الحشوة بتشويح المكونات مع بعض وتتبيلها بالبهارات.

ترفع الحشوة من على النار ثم يضاف البقدونس والجبن.

تفرد كل كرة بالنشابة رفيعا جدا، توضع كمية من الحشو بطرف العجين الى المنتصف.

تطبق العجين على الحشو نصف هلال، ثم تقفل جيدا باستخدام سكينة البيتزا.

تخبز الفطيرات على طاسة على النار دون مادة دهنية لمدة ٣ دقائق من كل جانب.

طريقة عمل عجينة الكريب الفرنسي زي المحلات

الكريب البيت

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب الفرنسي الحادق؛ زي المحلات، مع العديد من الحشوات، الحادقة كوجبة للغداء.

مقادير عجينة الكريب:

كوبين دقيق

٤ بيضات

كوبين حليب

ملعقة كبيرة بشر برتقال

٥٠جرام زبدة

رشة ملح

٣ ملاعق كبيرة سكر



- طريقة عمل عجينة الكريب:



- تخلط المكونات الجافة سويًا (طحين، ملح، سكر).

- يضاف الحليب، البيض والزبدة الذائبة ويخفق المزيج جيدًا أو يخلط في الخلاط الكهربائي.

- تترك العجينة لترتاح قبل تشكيلها.

- تسخن مقلاة وتدهن بقليلٍ من الزبدة، تسكب فيها كمية (ملعقة غرف) من الخليط.

- تترك لتنضج ثم تقلب على الجهة الأخرى إلى أن تكتسب لون ذهبي جميل، ثم توضع في صحن، وتكرر الخطوات السابقة مع بقية المقدار، حتى ننتهي منه.

طريقة عمل الكريب بالبشاميل

وتقدم الشيف آسيا؛ حشوة مميزة، يمكنك إعدادها بكل سهولة، لوضعها في الكريب، وتقديمها لأبنائك، والتي تتميز بأنها حشوة لذيذة الطعم، كما أنها صحية، وقيمتها الغذائية عالية.

لتحضير الحشوة:



1 مغلف خلطة بشاميل

1 صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة

1 كوب ورق سبانخ مقطع

3ملعقة طعام جبنة تشير مبشورة

3ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة

1 حبة بصل صغيرة مقطعة

1ملعقة طعام زبدة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

1/2 كوب صلصة بيتزا



- حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف

طريقة تحضير الحشوة:



- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، وأخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة