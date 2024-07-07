الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

شاهد مباراة فرنسا والبرتغال، تعرف على توقيت وفاة أحمد رفعت

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

أكد  أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، توفي عقب مشاهدة مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال، في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

متى توفي اللاعب أحمد رفعت ؟

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحمد رفعت شاهد مباراة فرنسا والبرتغال، وبعدها عاد إلى منزله وطلب من والدته بعض الفاكهة، وذهبت ثم جاءت وجدته مغشيًا عليه".

واختتم أمير هشام: "تم نقل اللاعب فورًا إلى المستشفى وكان هناك محاولات لإنعاش قلبه لمدة ساعتين، ولكن المحاولات فشلت وتم إعلان الوفاة".

وفاة اللاعب أحمد رفعت 

وأعلنت صفحة مودرن سبورت، أمس السبت وفاة اللاعب أحمد رفعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور جاء فيه: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بتورط النادي في تعرض الراحل أحمد رفعت لضغوط نفسية شديدة من قبل مسؤولي النادي.

بيان مودرن سبورت 

وجاء البيان كالتالي: 

"ينعى نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق، بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف، لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة".

وتابع البيان: “اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته”.

 وأشار: “ختامًا نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

 

جنازة أحمد رفعت

وشيّع الآلاف من أهالي محافظة كفرالشيخ جثمان اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت «فيوتشر سابقًا»، ابن قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من مسجد الغفران بعد صلاة الظهر، وتم دفنه بمقابر العائلة بالقرية، وسط حضور مهيب من أصدقاء ومحبي اللاعب الراحل.

 

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