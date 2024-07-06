محطات في رحلة أحمد رفعت من واقعة الإسكندرية إلى وفاته.. الأطباء نجحوا في إنقاذ حياته بعد توقف قلبه.. واللاعب يؤكد تعرضه لضغوط في آخر لقاء تليفزيوني

توفي صباح اليوم السبت أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي وقعت في مارس الماضي والتي توقف فيها قلبه فترة طويلة ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته.

كانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته اليوم.

رحلة احمد رفعت مع المرض

ظل أحمد رفعت تحت الملاحظة بمستشفى زمزم بالاسكندرية ومستشفي بالقاهرة لمدة 29 يومًا منذ 11 من شهر مارس وحتي 9 من ابريل تنقل بين العناية المركزة بمستشفى زمزم ثم استعادة وعيه وتنفسه بشكل طبيعي في 21 من شهر مارس ليتم نقله لغرفة أخرى مجهزة ثم تحسنت حالته الأمر الذي أدى إلى نقله إلى مستشفى بالقاهرة في محاولة لتحسين وضع الكلى والرئة.

وصاحب تلك الرحلة المرضية القاسية حالة من الالم لاحباته ختى خروجه من المستشفى والعودة للمنزل.

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أحمد رفعت يغادر المستشفى للمنزل

وكان نادي مودرن سبورت"فيوتشر سابقا" أعلن في وقت سابق خروج أحمد رفعت، لاعب الفريق، يوم الثلاثاء 9 أبريل من المستشفى

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بيان مستشفى زمزم عن حالة أحمد رفعت

وكان مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية اصدر بيانًا رسميًّا بآخر تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت الذي تعرض لحالة إغماء وتوقف للقلب

وشهد البيان عدم استعادة وعيه بشكل كامل وبالتالي عدم استقرار حالة لاعب فيوتشر بشكل نهائي وأنه سيظل تحت الملاحظة لحين استقرار الحالة.

وكشف البيان أن اللاعب ظل تحت الإنعاش الرئوي لمدة تقترب من الساعتين وأن حالته كانت صعبة للغاية وأنه تم بذل جهد كبير لعودة اللاعب للحياة مرة أخرى.

وتضمن البيان تفاصيل أخرى هامة عن حالة اللاعب ومدى تحسنها وجاء البيان كالتالي:

فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت

وأعلن مستشفى زمزم في الإسكندرية أنه جرى فصل جهاز التنفس الصناعي عنه داخل العناية المركزة، وأن اللاعب استرد وعيه.

وكشف أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج لـ أحمد رفعت، أن اللاعب أجرى 5 غسلات تنشيطية للكلى، فيما يتم مراقبة حالة الكلى حتى تصل للتحسن الكامل لبحث قرار استكمال الغسيل الكلوي التنشيطي من عدمه.

نقل أحمد رفعت إلى القاهرة

وأصدر مستشفى زمزم بيانًا عن آخر تطورات اللاعب الصحية الاربعاء ال27 من مارس.

وقال المستشفى في البيان: "تكليلًا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم تم نقل اللاعب أحمد رفعت اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1 صباحًا إلى القاهرة.

وأوضح البيان، أن نقل اللاعب جاء بناء على رغبته هو وأسرته وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بالتنسيق من إدارة فيوتشر والطقم الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".

خروج احمد رفعت من المستشفي

وبعد غياب رفعت لمدة 29 يومًا، أعلن مودرن فيوتشر مساء الثلاثاء 9 ابريل في بيان رسمي خروج أحمد رفعت من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وجاء نص البيان كالتالي:"بحمد الله وفضله وهو القادر على كل شيء، يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس عن خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة".

"وستتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلى الملاعب قريبًا".

"ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء".

اول تصريح لاحمد رفعت

وقال أحمد رفعت في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة عيد الفطر المبارك، أشكركم على دعواتكم لي طوال الفترة الماضية، وبفضل دعواتكم تخطيت هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "أشكر أطباء مستشفى زمزم بعدما قاموا بمجهود غير عادي في هذه الأزمة، واستكمالا لهذا أطباء مستشفى وادي النيل".

وأكمل: "لقد تخطيت المرحلة الصعبة والأمور مستقرة بشكل كبير، أشكر الكل من قلبي على كل الدعم الذي وصل لي مؤخرًا، (إن شاء الله مشوفش حاجة وحشة في حد)".

أحمد رفعت يودع فريقه

وكان أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت حرص علي زيارة تدريبات فريقه منذ ما يقرب من أسبوع في وداعه الأخير لزملائه قبل رحيله عن الحياة.

آخر وداع لأحمد رفعت بمودرن سبورت

وقام أحمد رفعت بزيارة مران فريقه في ال24 من يونيو الماضي قبل مواجهة فريقه والجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجميع على استقباله بحفاوة وترحيب والتقاط الصور معه كأنه بالفعل الوداع الأخير له معهم وقد ظهرت عليه علامات التعب خلال تلك الزيارة.

عاش 3 شهور بجهاز تنظيم ضربات القلب

جهاز تنظيم ضربات القلب أو البيس ميكر، استخدمه لاعب الكرة أحمد رفعت على مدار الـ 3 شهور الماضية بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب في مارس الماضي حيث سقط فجأة على أرض الملعب ونقل على أثره إلى المستشفى حيث ظل بها مدة تصل إلى 28 يوما ثم خرج منها بعد الشفاء.

ظهور اعلامي وحيد

كان الظهور الوحيد للاعب مع ابراهيم فايق وكشف من خلاله العديد من الامور اهمها انه تعرض لضغوط كثيرة ادت الي اصابته تلك الاصابة لكنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.

كما ذكر انه لا يتذكر شيئا عن تلك الواقعة