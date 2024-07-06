كان فيلسوفا، إمام محمدين يتحدث عن علاقته باللاعب الراحل أحمد رفعت

وفاة احمد رفعت، أكد إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري الحالي وإنبي السابق أنه مكتشف اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت خلال فترة تواجده بنادي إنبي.

وتوفي اللاعب أحمد رفعت اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية إثر أزمة قلبية.

وقال إمام محمدين، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: “زوجتي أبلغتني بوفاة أحمد رفعت وكانت صدمة بالنسبة لي، آخر مرة تواصلت معه كنت أخضع لجراحة، وكان يريد أن يزورني وقلت له إنني سأزوره”.

وأضاف محمدين: “أحمد رفعت بعد رحيله عن الأهلي انضم مع كهربا لنادي إنبي، وتدرب مع فريق 15 سنة، وكان شخصية مثالية منذ الصغر وسابق سنه”.

وتابع: "لا أجد ما أقوله غير أنه طوال فترة تواجده لم يفتعل أي مشاكل وكنا نطلق عليه لقب الفيلسوف نظرًا لكلامه وتنظيمه وأسلوبه".

وأردف: “أحمد رفعت تعرض لمحنة في 2010 لإصابة صعبة في الحوض ومجلس الإدارة وقف بجانبه وخضع للعلاج في ألمانيا وعمل اسم كبير في منتخب الشباب ولمع اسمه وانضم للزمالك”.

واختتم،: "أحمد رفعت إنسان محترم قبل أن يكون لاعب كرة قدم، وعودته من مباراة الاتحاد كانت ليودعنا ويسلم علينا ويزورنا، شخص عزيز ومثالي لأبعد درجة وهذا قدر ربنا".

وفاة اللاعب أحمد رفعت

ونعت صفحة مودرن سبورت، أحمد رفعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور جاء فيه: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".