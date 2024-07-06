الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث في الغربية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 في حادثة صادمة هزت سكان قرية العتوة بمحافظة الغربية، تم قتل شخص بالشومة على رأسه على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية تتعلق بالميراث.

محافظ الغربية لرؤساء المدن: نتعاون جميعًا لخدمة المواطن

محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بمشروعات طنطا

وقعت الجريمة في منزل الأسرة في القرية، حيث أفادت التقارير الأولية أن الجاني استخدم الشومة لارتكاب الجريمة.

وأشار شهود عيان إلى أن النزاع بين الضحية وشقيقه وأبنائه تصاعد بشكل سريع، مما أدى إلى تصاعد الأمور إلى العنف الجسيم الذي أسفر عن وفاة الضحية على الفور نتيجة للإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

فور تلقي البلاغ انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وقامت بإلقاء القبض على الجاني دون مقاومة.

وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى لإجراء التشريح الطبي، بينما تم وضع الجاني تحت الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

-إعلانات-

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

 

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية لرؤساء المدن: نتعاون جميعًا لخدمة المواطن

من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي

محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال بمشروعات طنطا

بكاء وعويل أمام المشرحة.. تفاصيل مقتل مؤذن ونجله على يد شقيقه بالغربية

الأكثر قراءة

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب أمام النيابة: كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

نجاة نشوى مصطفى من حادث سير مروع

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل (صور)

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية