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محافظات

محافظ الغربية لرؤساء المدن: نتعاون جميعًا لخدمة المواطن

محافظ الغربية في
محافظ الغربية في أول اجتماع مع رؤساء المراكز،فيتو

 ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي محافظ الغربية مساء اليوم السبت، أول اجتماعاته التنفيذية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والسكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

 

وحرص اللواء أشرف الجندي على مصافحة جميع رؤساء المراكز والمدن قبل البدء في الاجتماع.

وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، والتشجير، الرقابة على الأسواق، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والقيام بجولات وزيارات ميدانية موسعة ومفاجئة بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومستوى الأداء والإشراف لرؤساء المراكز والمدن والاحياء وتقييم أدائهم الميداني بصفة مستمرة ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير  في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


 

وأشار اللواء أشرف الجندي أن لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه، مؤكدا ضرورة الاهتمام البالغ واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول).

وأضاف الجندي أن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسئولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له.

 

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