من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي
ترددت انباء عن تولي الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية الجديد ضمن نواب المحافظين الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجديدة.
وشغل الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية العديد من المناصب القيادية بمحافظة الغربية سواء بحى أول أو حى ثان طنطا بداية من نائب لرئيس الحى ثم تولي منصب رئيس حى ثان طنطا لعدة سنوات.
وحصل الدكتور محمود عيسي على ثقة محافظ الغربية السابق الدكتور طارق رحمى لادائه المتميز وكفاءته التى أثبتها على أرض الواقع وتنفيذ التوجيهات الموكله له.
وقام الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ الجديد بالإشراف على مشروع تطوير كورنيش طنطا إبان عمله رئيسا لحى ثان طنطا واستطاع من خلال مجموعة العمل على احداث طفرة حقيقية واصبح الكورنيش قبلة ومتنقس لأهالي طنطا.
وشغل أيضا الدكتور محمود عيسي منصب رئيس مركز ومدينة طنطا وحصل على درجة الدكتوراة فى القانون بجامعة طنطا وعضو بمجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية.
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