الأحد 07 يوليو 2024
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حاول إنقاذ شقيقه فلفظا أنفاسهما غرقا في ترعة بالدقهلية

انتشال شقيقين غرقا
انتشال شقيقين غرقا بترعة في الدقهلية، فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، جثتين لشقيقين توفيا غرقًا في ترعة السلام بنطاق مركز المنزلة في محافظة الدقهلية، وذلك أثناء ملئهما وعاء مياه من الترعة، وجرى نقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حاول إنقاذ شقيقه فلفظا أنفاسهما غرقا في ترعة بالدقهلية 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بغرق شقيقين في ترعة السلام بقرية الجماملة التابعة لمركز المنزلة.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الشقيق الأصغر، ويدعى نادر محمد علي الزلاط، بملء وعاء مياه من الترعة، انزلقت قدماه وسقط بها، وأثناء محاولة شقيقه الأكبر "نبيل" إنقاذه، سقط هو الآخر وجرفهما التيار.

 

انتشال جثمان ضحية الغرق الثاني 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الأخ الأكبر، وبعد ساعات تم انتشال جثمان شقيقه، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى المنزلة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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