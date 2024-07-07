أرقام ربع نهائي يورو 2024.. رقم سلبي لألمانيا.. عقم رونالدو التهديفي.. ارتفاع حصيلة المباريات المتجهة لركلات الترجيح إلى 25 بتاريخ البطولة

يورو 2024، شهدت مباريات ربع النهائي ببطولة اليورو الحالية أرقاما جديدة على رأسها خروج المنتخب الألماني المستضيف للبطولة من دور الثمانية ليصبح أول منتخب في التاريخ يودع المنافسات كمستضيف من ربع النهائي.

كما سجل منتخب ألمانيا رقما آخر وهو للمرة العاشرة يخسر المنتخب صاحب الأرض المنافسة على اللقب، حيث كان المنتخب الفرنسي هو آخر منتخب توج باللقب وهو مستضيف عام 1984.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي يورو 2024 بتأهل فرنسا علي حساب البرتغال، وإسبانيا على حساب ألمانيا، وإنجلترا على حساب سويسرا، وهولندا على حساب تركيا.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع اسبانيا في نهائي مبكر في نصف نهائي اليورو، كما يلتقي انجلترا مع هولندا في مباراة متوازنة في نصف النهائي الآخر.

واتجهت ثلاث مباريات للوقت الإضافي في دور ربع النهائي وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين فيما حسم هولندا نتيجة مباراته مع تركيا في الوقت الأصلي للمباراة.

وفازت هولندا على تركيا 2-1 بالوقت الأصلي فيما فازت إسبانيا علي ألمانيا 2-1 بعد خوض الأشواط الإضافية فيما ابتسمت ركلات الترجيح لإنجلترا وفرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

عقم رونالدو التهديفي للمرة الأولى

وشهدت يورو 2024 توديع البرتغال علي يد فرنسا وفشل كريستيانو رونالدو للمرة الأولى بتسجيل هدف في البطولات الكبرى التي شارك بها طوال تاريخه منذ ظهوره مع البرتغال في اليورو بنسخة 2004.

25 مباراة تحسمها ركلات الترجيح باليورو

وشهدت مباريات ربع النهائي باليورو 2024 حسم ركلات الترجيح نتيجة مباراتي فرنسا ضد البرتغال ومباراة إنجلترا ضد سويسرا، لترتفع عدد المباريات التي لجأت إلي ركلات الترجيح باليورو عبر تاريخ المسابقة إلي 25 مباراة بالأدوار الاقصائية.

وكان النسخة الحالية شهدت اللجوء لركلات الترجيح في مباراة البرتغال ضد سلوفينيا بدور الـ 16 في أول مباراة تشهد اللجوء لركلات الترجيح وتبعها مباراتي الربع النهائي بالنسخة الحالية.

رقم سلبي لمنتخب سويسرا في اليورو

وودع منتخب سويسرا، منافسات يورو 2024، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام إنجلترا، في دور الثمانية وذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 على مدار 4 أشواط، قبل نجاح إنجلترا في العبور بالفوز بركلات الترجيح (5-3).

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن المنتخب السويسري تعرض للإقصاء في كافة المرات الخمس التي بلغ فيها ربع النهائي في بطولتي كأس العالم واليورو.

وأشارت إلى أن سويسرا أكثر منتخب أوروبي يفشل في الوصول إلى المربع الذهبي بسبب توقف مشواره دائما عند ربع النهائي.

المثير أن النسخة الماضية "يورو 2020" شهدت أيضا إقصاء سويسرا من دور الثمانية بركلات الترجيح، لحساب منتخب إسبانيا.

ساكا يتفوق على بيكهام بقميص إنجلترا



وشهدت بطولة يورو 2024 تجاوز ساكا نجم انجلترا للأسطورة ديفيد بيكهام بعدما سجل اللاعب هدفه الأول في بطولة اليورو أمام سويسرا بعد مشاركته في نسختين حتى الآن، ظهر خلالهما في 9 مباريات.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن ساكا سجل لإنجلترا 4 أهداف في البطولات الدولية الكبرى حتى الآن، متجاوزا الأسطورة ديفيد بيكهام.

وسبق للجناح الشاب، تسجيل 3 أهداف في كأس العالم قطر 2022، خلال مواجهتي إيران والسنغال، قبل أن يحرز أول أهدافه في اليورو، اليوم السبت.

وأفادت أيضا بأن ساكا أصبح أول لاعب من آرسنال، يسجل لإنجلترا في المونديال واليورو على حد سواء.

كما بات أيضا أول لاعبي آرسنال تسجيلا للأهداف في المراحل الإقصائية للبطولة الأوروبية.

رقم خاص للاعب مانشستر يونايتد

كما دخل كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، قائمة مميزة للأسود الثلاثة، بعد مشاركته أساسيا أمام سويسرا.



وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد أصبح ماينو، ثاني أصغر لاعب من إنجلترا (19 عاما و78 يوما) يشارك أساسيا في الدور ربع النهائي لبطولة كبرى (كأس العالم وأمم أوروبا).

وحل ماينو وصيفا للأسطورة واين روني، الذي شارك في ربع نهائي يورو 2004 ضد البرتغال، بعمر 18 عاما و244 يوما.



هولندا يتأهل لنصف نهائي اليورو للمرة السادسة في تاريخه

وحقق المنتخب الهولندي الانتصار بنتيجة (2-1) على تركيا، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).



وسجل لتركيا: صامت أكايدن في الدقيقة 35، بينما أحرز هدفي هولندا: ستيفان دي فري وكودي جاكبو في الدقيقتين 70 و76.

وبهذا الانتصار، عبر المنتخب الهولندي إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه إنجلترا الفائزة على سويسرا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المنتخب الهولندي تأهل لنصف نهائي اليورو، للمرة السادسة في تاريخه.

ويعد ألمانيا المنتخب الوحيد، الذي وصل أكثر من هولندا لهذا الدور في كأس أمم أوروبا (9 مرات).