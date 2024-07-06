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رياضة

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد الخروج من يورو 2024

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي وفريق النصر السعودي، رسالة إلى جماهير بلاده، بعد توديع "البحارة" بطولة يورو 2024، أمس الجمعة، على يد فرنسا بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

رسالة كريستيانو رونالدو بعد الخروج من يورو 2024

ونشر رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا من البطولة، وعلق عليها قائلا: "أردنا تقديم المزيد.. لقد كنا نستحق أكثر من ذلك".

وتابع موجها حديثه للجماهير: "نحن ممتنون لكل ما قدمتموه لنا، ولكل ما حققناه حتى الآن داخل وخارج الملعب.. أنا متأكد من أن هذا الإرث سيتم تكريمه، وسنستمر في بنائه معا".

وأنهى رونالدو مشواره في اليورو، دون أن يحرز أي هدف، للمرة الأولى في مسيرته.

وكان "الدون" قريبا من التسجيل، خلال مباراة دور الـ16 أمام سلوفينيا، عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت الإضافي، تصدى لها حارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك.

 

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