السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في مظاهرة بتل أبيب تطالب بإتمام صفقة الأسرى

زعيم المعارضة الإسرائيلية،
زعيم المعارضة الإسرائيلية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن زعيم المعارضة، يائير لابيد شارك في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين.

 

مظاهرات في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو 

واندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

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يائير لابيد تل أبيب زعيم المعارضة نتنياهو

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