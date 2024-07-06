السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يسعى لإفشال صفقة التبادل

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى 

وجاء في بيان عائلات الأسرى:"شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفوا الحكومة لا يريدون".

وتعارض إسرائيل شرطا وضعته حماس للموافقة على المضي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ينص على تقديم تعهد مكتوب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء.

 

تل أبيب ترفض شرط حماس

وذكر موقع "واللا" العبري، أن رئيس الموساد دافيد برنياع سافر إلى الدوحة؛ ليبلغ المسؤولين القطريين بأن تل أبيب ترفض شرط حماس.

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رسالة تحذير من عائلات الأسرى الإسرائيليين لـ نتنياهو

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لإعادة كل المحتجزين، عائلات الأسرى المحررين يطالبون بإبرام صفقة التبادل مع حماس

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