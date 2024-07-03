ملفات ساخنة على طاولة محافظ كفر الشيخ الجديد

ينتظر محافظ كفر الشيخ الجديد ملفات شائكة للتعامل معها بشكل فوري وسريع وحلها، وأبرز تلك الملفات والتي تأتي علي رأسها ضبط الأسواق والصرف الصحي والباعة الجائلين والتعدي علي الأراضي الزراعية وحل مشاكل بحيرة البرلس والعمل على تطويرها وحل مشاكل مصيف بلطيم وانتشار القمامة في الشوارع وتهالك الطرق وغيرها من الملفات التي طالما طالب المواطنين بحلها ووضع حدا لها طيلة السنوات الماضية.

مشكلة الصرف الصحي وانتشار القمامة

قال إسلام أبو زيد، أحد أبناء مركز دسوق، إن المحافظ الجديد يجب عليه التعامل الفوري مع مشكلة الصرف الصحي التي تؤرق مدينتهم منذ سنوات وحتى الآن ما زالت دون حل مما أدي لانتشار الروائح الكريهة في الشوارع والحشرات وخاصة في فصل الصيف، فضلا عن انتشار القمامة بشكل ملفت في الشوارع وعدم الاهتمام بالعديد من الحدائق العامة التي تشتهر بها مدينة دسوق طوال تاريخها وأيضا بات انتشار الباعة الجائلين في الشوارع كابوسا يؤرق الأهالي، وكل تلك المشكلات والملفات يجب علي المحافظ الجديد التعامل معها بشكل فوري وعاجل لإنهاء معاناة المواطنين.

مشكلة بحيرة البرلس

ويطالب محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، بأن تكون تنمية بحيرة البرلس والحفاظ علي الثروة السمكية من أهم الملفات المطروحة على طاولة محافظ كفر الشيخ الجديد، فعليه البدء فورا في تطهير بحيرة البرلس من مافيا صيد الزريعة والكهرباء والصيد المخالف، وذلك من لحماية الصياد البسيط وأيضا لتنمية الثروة السمكية والتي تمثل عمودا أساسيا في الأمن الغذائي لمصر، وأيضا يجب على المحافظ الجديد النظر في مشاكل الصيادين الاقتصادية تحديدا والعمل علي حلها والوقوف بجانبهم باعتبارهم شريحة كبيرة وأساسية من أهالي المحافظة.

التعدي علي الأراضي الزراعية

وقال إبراهيم حسن، مزارع، إن المحافظ الجديد يجب عليه أن يحافظ على الرقعة الزراعية في ربوع المحافظة والتصدي للبناء على الأرض الزراعية والتي مازالت مستمرة وتحولت الأرض الزراعية إلى كتلة خرسانية مما يؤدي إلى انحسارها وانعدام الأمن الغذائي وبتقليل مساحة الأرض الزراعية تزيد أسعار المحاصيل وبالتالي تزيد كل الأسعار.