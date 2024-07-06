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بعد وفاة أحمد رفعت.. 8 لاعبين رحلوا في سن صغيرة.. محمد عبد الوهاب وعلاء علي ومحمد حازم «الأبرز»

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، تلقى الوسط الرياضي المصري خبرا حزينا صباح اليوم السبت بعد إعلان نادي مودرن سبورت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وتلقت الكرة المصرية على مدار تاريخها أخبار حزينة لوفاة نجوم الكرة في سنة صغيرة بعد وفاة أحمد رفعت وعلى رأسهم محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي وعلاء علي لاعب الزمالك وأحمد إكرامي لاعب الترسانة وغيرهم من اللاعبين الذين ترصدهم السطور التالية:

محمد عبدالوهاب

جماهير الكرة المصرية تلقت صدمة من العيار الثقيل في أغسطس من عام 2006 بعد إذاعة نبأ وفاة محمد عبد الوهاب خلال تدريبات فريق النادي الأهلي إثر أزمة قلبية فارق على إثرها الحياة وهو في الثالثة والعشرين من عمره.

علاء علي

كما رحل علاء علي نجم الزمالك وبتروجيت وعدد من أندية الدوري المصري الممتاز في 11 نوفمبر 2019 بعد صراع مع المرض.

محمد حازم

وكانت جماهير نادي الإسماعيلي تلقت صدمة كبيرة بعد وفاة محمد حازم نجم وهداف الدراويش في نوفمبر من عام 1986، عن عمر يناهز 26 عاما، فور عودته من لقاء فريقه أمام غزل المحلة في حادث سيارة.

عبدالله سامي

وتلقي الوسط الرياضي خبر محزن بوفاة عبدالله سامي، لاعب وسط الاتحاد السكندري والجونة، غرقا بمعدية مدينة الصف في أغسطس 2019، عن عمر يناهز 31 عامًا.

يوسف محيي

وشهد شهر ديسمبر 2014، حادث سيارة مأساوي أدى إلى وفاة يوسف محيي، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، ليفارق اللاعب الحياة وهو في سن الحادية والعشرين.

أحمد إكرامي

وتلقي الوسط الرياضي خبر وفاة أحمد إكرامي، نجم حراسة الأهلي والترسانة ومنتخب مصر للشباب، في فبراير من عام 2006 عن عمر يناهز 26 عامًا.

أحمد وحيد

وتوفي أحمد وحيد أحد نجوم فريق نادي الترسانة ومنتخب مصر للشباب المتوج بلقب أمم أفريقيا 2003 فارق الحياة إثر حادث سيارة أليم في سبتمبر من عام 2006.

محمد عمر الأكو

ورحل عن عالمنا محمد عمر الأكو، نجم دفاع المصري البورسعيدي، في نوفمبر من عام 1998، عن عمر يناهز 29 عامًا إثر حادث سيارة أليم على طريق دمياط بورسعيد.

الأهلي ينعي أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت

نادي أستون فيلا ينعي أحمد رفعت

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