إبراهيم فايق يقرر تخصيص حلقة اليوم من برنامجه للراحل أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت، قرر الإعلامي إبراهيم فايق تخصيص حلقة اليوم من برنامجه “الكورة مع فايق” الذي يبث عبر قناة mbc مصر للراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ومودرن سبورت الذي وافته المنية اليوم السبت.

ونشر إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي فيسبوك " بعد التحية، اتفقت وفريق عمل البرنامج على تغيير محتوى حلقة اليوم والاعتذار للسادة الضيوف المحترمين على أن يتم تخصيص وقت الحلقة بالكامل للراحل أحمد رفعت.

وأضاف: “تواصلت بنفسي هاتفيا مع نادر شوقي مدير أعمال أحمد رفعت واتفقنا على أن يكون ضيفي في حلقة الليلة”.

واختتم: “لي رجاء خاص، امنحوا أحمد وأسرته ما يستحق من تقدير ودعاء.. ادعوا له بالخير والثواب والجنة وكثفوا الدعاء لأهله بالصبر والثبات.. اللحظات حرجة والمصاب جلل والفقيد غالي على الكل”.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

ونعت صفحة مودرن سبورت، أحمد رفعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور جاء فيه: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".