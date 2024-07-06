السبت 06 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

أول ظهور للفنانة لقاء سويدان بعد إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات

لقاء سويدان،فيتو
لقاء سويدان،فيتو

 كشفت الفنانة لقاء سويدان، تفاصيل العملية التى أجرتها، منذ يومين، داخل المستشفيات.

 

الفنانة لقاء سويدان

في هذا السياق، نشرت لقاء فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي على سرير المستشفى، حيث حرصت على توجيه الشكر لكل من سأل عنها وللفريق الطبي الذي عالجها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في الجهاز الهضمي.

 وقالت لقاء سويدان في الفيديو: بشكر جدًا كل الناس اللي سألت عليا، عملت عملية دقيقة من يومين، وبشكر الفريق الطبي اللي عاملها لي في مستشفى الناس، وبشكر كل الدكاترة والطاقم الطبي والتمريض اللي معايا ووحدات الجهاز الهضمي حاجة هايلة لأنهم قدروا يشخصوا تعبي اللي بقاله سبع شهور وريحوني منه.

 

وتابعت لقاء سويدان أن العملية استغرقت أكثر من أربع ساعات قائلة: أنا عملية دقيقة جدًا قعدت أربع ساعات ونص في بطني والأمعاء وبشكر كل أهلي اللي سألوا عليا وما سابونيش خالص.

وكانت أعلنت سويدان خضوعها لعملية جراحية، حيث نشرت صورة لها من داخل غرفة العمليات، وعلقت عبر حسابها بموقع فيس بوك: توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة.

 

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