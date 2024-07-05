بعد تعرضها لأزمة صحية، معلومات عن الفنانة هاجر أحمد

أثارت الفنانة هاجر أحمد، قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرضت إلى أزمة صحية نقلت على إثرها للمستشفى ووضعها على جهاز التنفس.

وغادرت هاجر أحمد المستشفى، وعادت إلى منزلها بعد تلقيها العلاج اللازم، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

معلومات عن هاجر أحمد

الفنانة هاجر أحمد مواليد 1994 ودرست علم نفس بكلية الآداب، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل وكانت الأولى على دفعتها لسنوات، وبدأت مشوارها الفني الحقيقي 2013 من خلال مشاركتها في مسلسل ألف سلامة.

وتعتبر هاجر أحمد من الوجوه التي يحب الجمهور طلتها على الشاشة نظرا لبراءة ملامحها التي كانت سببا من أسباب نجاحها في وقت قياسي، خاصة أنها بارعة في تجسيد الأدوار، وفي عام 2016 فازت بلقب miss eco egypt والتي هدفت للترويج إلى السياحة، كما أنها مثلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم ولكنها خسرت بسبب رفضها ارتداء المايوه الأمر الذي تسبب في انخفاض درجاتها.

وحققت هاجر أحمد نجاحا كبيرا بمشاركتها في مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان بالإضافة إلى تألقها في مسلسل طلقتك نفسي عام 2020 مع أحمد عصام كما أنها شاركت أيضا في مسلسل ضربة معلم مع محمد رجب، وشاركت في بطولة مسلسل المعلم للفنان مصطفي شعبان والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

واحتفلت هاجر أحمد بزفافها في عام 2021 في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وشاركت هاجر أحمد مؤخرا في بطولة فيلم أهل الكهف مع خالد النبوي والذي يعرض حاليا ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى لعام 2024.