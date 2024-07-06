السبت 06 يوليو 2024
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رياضة

تسببت في إيقاف ديميرال مدافع تركيا، تعرف على مجموعة الذئاب الرمادية

ديميرال لاعب تركيا،
ديميرال لاعب تركيا، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء أمس الجمعة، إيقاف ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا مباراتين بسبب إشارته السياسية عقب لقاء تركيا والنمسا التي جمعت بين الفريقين في دور الـ 16 من بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024”. 

وكان منتخب تركيا حقق الفوز على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2024 وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتفل فيها عن طريق إشارة لحركة الذئاب الرمادية.

وجاء قرار إيقاف اللاعب بعدما احتفل بإشارة سياسية ترمز لمجموعة "الذئاب الرمادية المتطرفة"، وذلك يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، بسبب منع مثل هذه الشعارات السياسية في البطولات الكبرى.

من هم مجموعة الذئاب الرمادية 

هم مجموعة تنتمي إلي حزب اليمين المتطرف في تركيا والذي يعرف باسم "الحركة القومية"، ويعد أحد الأحزاب التي تمثل الفكرة القومية التركية، ويميل إلى المعسكر المحافظ، ويوصف بأنه أقرب إلى التوجهات القومية المتطرفة.

ويعتبر تنظيم الذئاب الرمادية الجناح الشبابي للحركة القومية المتطرفة بتركيا، ويعتبر اليمين المتطرف نفسه "ممثلا للمبادئ القومية" التي تبناها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ويتبني حزب اليمين المتطرف  عقيدة الأضواء التسعة التي وضعها مؤسس الحزب آلب أرسلان وهي لا تزال العمود الفقري لأيديولوجية الحزب وعمله.
وطرح ألب أرسلان هذه العقيدة في عام 1969، من أجل الاتحاد حول وجهة نظر وطنية، من أجل حماية الدولة التركية المستقلة  من المذاهب والأنظمة الإدارية الأجنبية، وخاصة الرأسمالية والليبرالية والشيوعية.

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