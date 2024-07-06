أوزيل يدعم ديميرال وتركيا قبل مباراة هولندا في يورو 2024

حرص مسعود أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق علي دعم ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا، بعد إيقافه لمدة مباراتين، بسبب إشارته السياسية خلال مواجهة النمسا، الثلاثاء الماضي، في ثمن نهائي اليورو.

ونشر أوزيل عبر شبكة إنستجرام، صورة للمدافع التركي ديميرال، وهو يؤدي تحية الذئب الرمادية التى أثارت الجدل، كنوع من أنواع الدعم لللاعب.

وعلق أوزيل علي الصورة "انطلقي يا تركيا" قبل ساعات من مواجهة تركيا أمام هولندا في ربع نهائي اليورو 2024.

اليويفا يعلن إيقاف ميريح ديميرال

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا مباراتين بسبب إشارته السياسية عقب لقاء تركيا والنمسا، ومن جانبه قرر الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف لدى المحكمة الرياضية على القرار.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016 وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتفل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.